وفاة أول جندي أميركي بفيروس كورونا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن أول جندي أميركي توفي بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين.
وقال البنتاجون، إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرزي وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يُعالج بالمستشفى منذ 21 من آذار. وتوفي الجندي يوم السبت.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إنه تأكدت إصابة 568 جندياً بالفيروس.
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