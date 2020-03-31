82% من المتوفين بكورونا في المغرب عانوا من “نفس المشكلة”

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الاثنين، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 534 حالة.

وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، في الإفادة الصحفية اليومية للوزارة، إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات، لتصل الوفيات إلى 33 حالة، في حين وصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء إلى 14 حالة.

وأضاف أن نسبة الوفيات في المغرب بهذا الوباء، تصل إلى 6 بالمئة وهي “نسبة قريبة من النسبة التي توجد بدول أوربية، وتقل عن النسب في دول أخرى”.

كما قال إن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاما، وإن 82 بالمئة منهم يعانون من أمراض مزمنة.

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وتوقع أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية. واعتبر أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس حالة الطوارئ الصحية، ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.