الصحة الإسرائيلية: 4831 إصابة بكورونا و17 حالة وفاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل4831 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 69 إصابة بحالة خطيرة، فيما سجلت وفيتان جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 17.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل وفيتان بسبب الفيروس، حيث أعلن في مستشفى صرفند "أساف هروفية" عن وفاة امرأة (49 عاما)، أدخلت للعلاج بالمستشفى يوم الخميس الماضي، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاتها صباح اليوم، علما أنها تعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان عن وفاة امرأة (50 عاما)، بعد أن أصيبت بالفيروس، حيث أخضعت للعلاج لمدة 10 أيام، لكن تدهورها وضعها الصحي وأقر الطاقم الطبي وفاتها.

ويأتي الإعلان عن الارتفاع في الإصابات والوفيات بعد ساعات من مصادقة الحكومة على تعليمات الإغلاق الجزئي التي أصدرها في وقت سابق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تدخل التعليمات حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.