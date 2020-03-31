شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: القارة القطبية الجنوبية تشهد أول موجة حر والان نبدء بالتفاصيل
وسجل علماء برنامج "أستراليان أنتاركتيك" أول موجة حارة تم الإبلاغ عنها في محطة أبحاث "كاسي" في شرق القارة القطبية الجنوبية خلال صيف نصف الكرة الجنوبي 2020-2019 ، في حين تم الإبلاغ عن درجات حرارة عالية قياسية أيضا في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية.
وتم تسجيل درجات الحرارة القصوى والدنيا خلال الفترة من 23 إلى 26 كانون ثان/يناير في محطة كاسي. ويتم تصنيف موجة الحر على أنها ثلاثة أيام متتالية يتم فيها تسجيل درجات حرارة قصوى مرتفعة للغاية وأخرى منخفضة.
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