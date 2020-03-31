شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الوافدين ... الصين تجل زياة في الاصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الصين اليوم الثلاثاء تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بعد تراجع الأعداد على مدى أربعة أيام، فيما يرجع إلى زيادة عدد الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي أمس الاثنين ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.
وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.
وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة يوم الاثنين.
وبينما تراجعت بشدة عدد حالات العدوى المحلية في الصين، تشعر السلطات بالقلق من الحالات بين الوافدين الذين يصابون بالمرض في الخارج، وكثفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل كما قلصت عدد الرحلات الجوية الدولية ومنعت دخول معظم الأجانب.
ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين أي إصابات جديدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الصين حتى يوم الاثنين 81518 والوفيات 3305.
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