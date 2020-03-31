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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 456 مليون دولار لتطوير لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 456 مليون دولار لتطوير لقاح كورونا
الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات الخليج 365
تعاقدت الحكومة الأمريكية، مع شركة «جونسون آند جونسون» العملاقة لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بمقتضى عقد قيمته 456 مليون دولار.
ويتضمن العقد، وفقًا لموقع «فوربس»، عمل قسم الشركة المتخصص في إنتاج الأدوية من أجل التوصل إلى مضاد جديد لعلاج الفيروس الذي يجتاح العالم.
وتبدأ جونسون آند جونسون التجارب بحلول سبتمبر المقبل، بعدما حصلت الشركة على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفقًا لموقع "ديلي ميل"، تعمل الشركة حاليًا على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية الـ125؛ بهدف إنتاج "مليار جرعة" من لقاح لفيروس كورونا.
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