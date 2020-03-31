أردوغان يرفض الإغلاق: أولويتي الاقتصاد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الاثنين، على ضرورة أن تواصل تركيا الانتاج "وتبقي على دولاب العمل دائرا" أثناء انتشار فيروس كورونا لدعم الصادرات والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عشرة آلاف.

وقال:" تركيا بلد يحتاج الى مواصلة الإنتاج والإبقاء على دولاب العمل دائرا في كل الظروف والملابسات".

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ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أضاف أردوغان إنه يجب على تركيا أن تواصل الإنتاج، وجدد الدعوة إلى المواطنين لوضع أنفسهم في حجر صحي. وقال "الشيء الأكثر حساسية بالنسبة لنا هو أن نواصل الإنتاج للحفاظ على إمدادات السلع الأساسية ودعم الصادرات. تركيا بلد يحتاج الى مواصلة الإنتاج والإبقاء على دولاب العمل دائرا في كل الظروف والملابسات".

يشار إلى أن أنقرة اتخذت إجراءات لتقييد الاختلاط الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس منذ تأكيد أول إصابة قبل حوالي ثلاثة أسابيع، لكن الحكومة أحجمت حتى الآن عن إصدار أمر إلى السكان في أرجاء البلاد للبقاء في منازلهم.

في حين أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أرجاء البلاد ارتفع إلى 10827 أمس الاثنين بينما توفي 168 شخصا بالمرض.