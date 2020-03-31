خارجية اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

اشار وزير الخارحية ​اليابان​ي توشيميتسو موتيجي الى إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه ​الحكومة​ لمنع زيادة ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​.

وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها ​الولايات المتحدة​ وكندا و​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ و​بريطانيا​، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في ​أوروبا​، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وقال موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.