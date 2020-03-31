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خارجية اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

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اشار وزير الخارحية ​اليابان​ي توشيميتسو موتيجي الى إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه ​الحكومة​ لمنع زيادة ​حالات​ الإصابة ب​فيروس ​.

وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها ​الولايات المتحدة​ وكندا و​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ و​بريطانيا​، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في ​أوروبا​، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وقال موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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