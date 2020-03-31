الجيش الروسي يجري آلاف الاختبارات للكشف عن كورونا في صفوفه

أجرى الأطباء العسكريون في ​الجيش الروسي​ 3756 اختبارا للكشف عن ​فيروس كورونا​ ولم يعثروا على مصابين. جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة الطب العسكري ونشرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية حيث تم تأكيد افتتاح أقسام خاصة في 32 ​مستشفى​ عسكريا يمكن أن تتسع لـ4800 سرير. وتم تزويدها بـ 2782 جهازا لتهوية الرئة. كما تم تشكيل 1647 طاقما عسكريا خاصا بتعقيم الأرض و9 مجموعات متخصصة في تحليل الأوضاع المتعلقة بانتشار الأوبئة.

وحسب المعلومات الواردة من ​وزارة الدفاع​ الروسية فإن الخبراء في قوات ​الوقاية​ الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية نشروا 14 مركزا متعدد المهام وذاتي الحركة لكشف فيروس كورونا و5.5 ألف مركز ثابت لقياس درجة الحرارة لدى الضباط والجنود.

وكان وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، قد أعلن في وقت سابق أن كل القياديين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة خضعوا للاختبار الخاص بالكشف عن كورونا. ولم يؤد الاختبار إلى كشف مصابين به ضمنهم.

وأضاف أن وزارة الدفاع تعتزم أن تنشئ العام الجاري 16 مستشفى جديدا متخصصا في الأوبئة. وسينجز إنشاء أولها في 20 نيسان المقبل بمدينة نيجني نوفغورود.