لفتت مصادر رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "مؤسسات ميقاتي تقدّم منذ الثمانينات المساعدات الطبيّة والإستشفائيّة والإجتماعيّة والتعليميّة إلى أهل طرابلس والشمال، ولم تتوقّف هذه المساعدات في أيّ مرحلة، إنّما تضاعفت مع أزمة "كورونا"، لكن بعيدًا من أيّ دعاية إعلاميّة".
وـكّدت أنّه "لا يُمكن لأيّ فرد أو مؤسّسة الحلول مكان الدولة وتأدية وظيفتها، فدور الهيئات الإجتماعية هو مؤازرة الدولة"، مشيرةً إلى أنّه "يُعمَل الآن على إطار للتعاون بين كلّ المؤسّسات والهيئات الناشطة في طرابلس، ومن بينها جمعية "العزم والسعادة" الإجتماعيّة، لتوحيد عمليّات إعانة الناس، لأنّ الحاجة والعبء كبيران".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر ميقاتي للجمهورية: العمل على إطار للتعاون بين مؤسسات طرابلس لتوحيد عمليات إعانة الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.