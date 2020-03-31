مصادر ميقاتي للجمهورية: العمل على إطار للتعاون بين مؤسسات طرابلس لتوحيد عمليات إعانة الناس

لفتت مصادر رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "مؤسسات ميقاتي تقدّم منذ الثمانينات المساعدات الطبيّة والإستشفائيّة والإجتماعيّة والتعليميّة إلى أهل ​طرابلس​ والشمال، ولم تتوقّف هذه المساعدات في أيّ مرحلة، إنّما تضاعفت مع أزمة "كورونا"، لكن بعيدًا من أيّ دعاية إعلاميّة".

وـكّدت أنّه "لا يُمكن لأيّ فرد أو مؤسّسة الحلول مكان الدولة وتأدية وظيفتها، فدور الهيئات الإجتماعية هو مؤازرة الدولة"، مشيرةً إلى أنّه "يُعمَل الآن على إطار للتعاون بين كلّ المؤسّسات والهيئات الناشطة في طرابلس، ومن بينها جمعية "العزم والسعادة" الإجتماعيّة، لتوحيد عمليّات إعانة الناس، لأنّ الحاجة والعبء كبيران".