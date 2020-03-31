حسن يعقوب: هل يستطيع حسان دياب الافلات من المحاصصة؟

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​الحكومة​ بحاجة ماسة في مرحلة فراغ ​كورونا​ السياسي الى الكثير من الثقة والمستهجن ان بعض المتحاصصين يضغطون لتعريتها وربما اسقاطها قبل انكشاف كارثة المجاعة والانهيار الاقتصادي. متسائلا "هل يستطيع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ الافلات؟ وتابع قائلا "ادعوك للصمود لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون".

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