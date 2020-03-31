أوضحت مصادر ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "حتّى الآن، لم تسلك خطّة الإستجابة لاحتياجات الأسَر الأكثر هشاشة وتأثّرًا بالأزمة الناتجة من فيروس "كورونا"، طريق التنفيذ". ولفتت المصادر إلى أنّ "من المُفترض أن يُستخدم مبلغ الـ75 مليون ليرة لبنانية الّذي خصّصته ​الحكومة​ لتنفيذ هذه الخطّة، لتأمين حصص غذائيّة وصحيّة، تكون قيمة الحصة الواحدة منها بنحو 120 ألف ليرة لبنانية، تُوزّع على المحتاجين بحسب "داتا" الوزارات والإدارات المعنيّة، بطريقة مدروسة؛ لأنّ هذه الخطّة مستدامة لنحو 3 أشهر وليست لشهرٍ واحد فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الشؤن للجمهورية: خطة الإستجابة لاحتياجات الأسر المتأثرة بكورونا لم تسلك طريق التنفيذ بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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