أوساط السراي للجمهورية: اتصالات مكثفة جرت على خطوط دولية واغترابية تحضيرا لإعادة سريعة للمنتشرين

أكّدت أوساط ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "موضوع اللبنانيّين المنتشرين في الخارج يحتلّ رأس سلّم أولويّات العمل الحكومي في هذه المرحلة، والجهد قائم على قدم وساق من قِبل رئيس ​الحكومة​ والوزراء المعنيّين، لإقرار الآليّة الفعّالة لتوفير عودة آمنة لهم إل بلدهم، في أقرب وقت ممكن وفي ظلّ أفضل ظروف تحفظ سلامتهم".

ولفتت إلى أنّ "اتصالات مكثّفة جرت في الساعات الماضية على أكثر من خطّ دولي واغترابي في سياق التنسيق والتحضير لإعادة سريعة للمنتشرين".