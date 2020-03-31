أكّدت أوساط السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "موضوع اللبنانيّين المنتشرين في الخارج يحتلّ رأس سلّم أولويّات العمل الحكومي في هذه المرحلة، والجهد قائم على قدم وساق من قِبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيّين، لإقرار الآليّة الفعّالة لتوفير عودة آمنة لهم إل بلدهم، في أقرب وقت ممكن وفي ظلّ أفضل ظروف تحفظ سلامتهم".
ولفتت إلى أنّ "اتصالات مكثّفة جرت في الساعات الماضية على أكثر من خطّ دولي واغترابي في سياق التنسيق والتحضير لإعادة سريعة للمنتشرين".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط السراي للجمهورية: اتصالات مكثفة جرت على خطوط دولية واغترابية تحضيرا لإعادة سريعة للمنتشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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