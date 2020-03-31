نديم الجميّل: هذه الحكومة ليست مستقلة ولا حرة وهي مرتبطة مباشرة بالثنائي الشيعي وفريقه

اشار النائب ​نديم الجميل​ الى ان هذه ​حكومة​ مسيسة حكومة لون واحد وحكومة ​8 آذار​ واليوم يصفون حساباتهم سوياً، وهناك صراع حقيقي على السلطة لازلنا برؤية قديمة وهم السلطة الوحيد هو السيطرة على الحكم​​​​​​​.

ولفت الجميل في حديث اذاعي الى ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يولي على الجميع ماذا يجب أن يفعلوا وفي اليوم التالي نرى أن الجميع غيروا آراءهم تبعاً لمقررات نصرالله، ورأينا ذلك واضحاً بخصوص عودة المغتربين. واوضح ان هذه الحكومة قامت بعمل لا بأس به بخصوص مواجهة كورونا، لكنها ليست ناجحة بخاصة أنها تأخذ أوامراها من الثنائي الشيعي وهذا الأمر ينعكس على لبنان والاصلاحات في الاقتصاد اللبناني الذي سينهار قريباً ان سرنا بهذه الطريقة.

ورأى ان الثنائي الشيعي يكمل بالاقتصاد الرديف الذي يستفيد منه وليس الاقتصاد الوطني الذي يفيد الجميع​​​​​​​​​​​​​​، وقد تبين لنا في الفترة الأخيرة ومنذ ظهور الانهيار الاقتصادي والثورة أنه لا وجود لرقابة حقيقية على الارقام والمرافق الرسمية ومنها مصرف لبنان. متسائلا "من المسؤول عن مراقبة هذا الوضع، حاكم مصرف لبنان يضع كل الصلاحيات بين يديه وهو يتحكم بالاقتصاد الوطني بشكل كامل، واليوم ان لم نتمكن من تشكيل هيئة مستقلة، اذاً نحن ذاهبون إلى خراب اضافي ولن نستطيع الذهاب إلى شفافية وتغيير نمط العمل السياسي". واعتبر ان هذه الحكومة ليست مستقلة ولا حرة وهي مرتبطة مباشرة بالثنائي الشيعي وفريقه وهذا امر مرفوض​​​​​​​​​​​​​​.

واشار الجميل الى ان المجلس النيابي لديه امكانية أن يجتمع الكترونياً وبدأت ادارة المجلس بالتواصل مع كل النواب بهذا الشأن والتصويت والنقاشات ممكن أن تحدث عبر التطبيق الالكتروني، ولا يوجد اي مشكلة تقنية وحتى الآن لم نر اي نائب لديه مشكلة مع هذا الامر. ولفت الى ان المادة 51 من النظام الداخلي تمنع حدوث جلسات خارج المجلس، لكن هذا الوضع الاستثنائي يسمح بحدوث جلسات خارج اطار المجلس، لكن علامات السؤال تطرح هنا حول كيف يمكن أن تكون هذه الجلسة علنية بحضور وسائل الاعلام؟