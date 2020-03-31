9 سيدات تولين منصب الرئاسة فى أفريقيا.. تعرف عليهن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 سيدات تولين منصب الرئاسة فى القارة الإفريقية ونافسن الرجال فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبهن، وكان فى مقدمتهمن سليفي كيننجى التى كانت أول امرأة في أفريقيا اعتلت سدة الحكم، بعد أن كانت رئيس وزراء من 10 فبراير 1993 إلى 7 أكتوبر 1994. ثم عملت كرئيس بالنيابة للبلاد من 27 أكتوبر 1993 إلى 5 فبراير 1994 بعدما تم إطلاق النار على الرئيس "ميلشيور نداداي".

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى 9 سيدات اللاتى تولين منصب الرئاسة فى أفريقيا :



كانت أول امرأة في أفريقيا تعتلي سدة الحكم، بعد أن كانت رئيس وزراء من 10 فبراير 1993 إلى 7 أكتوبر 1994 ثم عملت كرئيس بالنيابة للبلاد من 27 أكتوبر 1993 إلى 5 فبراير 1994 بعدما تم إطلاق النار على الرئيس "ميلشيور نداداي".

2- "آيفي ماتسيبي كاسابوري" رئيس بالإنابة لجنوب أفريقيا عملت مؤقتًا كرئيسة بالإنابة لجنوب أفريقيا عندما كان الرئيس ونائبه خارج البلاد لمدة أربعة أيام في سبتمبر 2005 كما تم اختيارها من قبل مجلس الوزراء لتكون رئيسة دستورية ورسمية للدولة لفترة مؤقتة مدتها 14 ساعة في 25 سبتمبر 2008 كانت هذه الفترة بين استقالة الرئيس السابق "ثابو مبيكي" وتولي "كجاليما موتلانثه" منصبه. 3- "إلين جونسون سيرليف" رئيس ليبيريا هي أول رئيسة منتخبة في أفريقيا، وقد خدمت لفترتين متتاليتين بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لعامي 2005 و2011 وخلال فترة ولايتها، تم انتخابها أيضًا رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في يونيو 2016. 4- "روز فرانسين روجومبي" رئيس مؤقت للغابون

عملت كرئيس مؤقت للغابون من يونيو 2009 إلى أكتوبر 2009 بعد وفاة الرئيس "عمر بونغو" ولأنها كانت رئيس مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، أصبحت دستوريًا هي رئيس الدولة. 5- "أجني مونيك أوهسان بيليبو" رئيس بالنيابة لموريشيوس

أصبحت رئيسًا لموريشيوس بالنيابة من 31 مارس 2012 إلى 21 يوليو 2012، في الفترة الانتقالية بين استقالة الرئيس "أنيروود جوجناوث" إلى تنصيب الرئيس "كايلاش بورياج". وعملت مرة أخرى كرئيسة بالنيابة بين استقالة الرئيس "بورياج" ووصول الرئيس الجديد "أمينة غريب" من 29 مايو 2015 - 5 يونيو 2015. Advertisements 6- "جويس هيلدا باندا" رئيس ملاوي عملت كرئيس لملاوي من 7 أبريل 2012 إلى 31 مايو 2014، بعد وفاة الرئيس "بينغو وا موثاريكا"وكانت رابع رئيس للبلاد. كما كانت أول نائبة رئيس للبلاد (بين مايو 2009 إلى أبريل 2012). 7- "كاثرين سامبا" الرئيس بالنيابة لجمهورية أفريقيا الوسطى كانت كاثرين سامبا بانزا رئيسة بالنيابة لجمهورية أفريقيا الوسطى من 2014 إلى 2016 وأصبحت رئيسة مؤقتة عندما استقال زعيم المتمردين مايكل دجوتوديا من رئاسته المعينة ذاتيا. قبل توليها هذا المنصب، كانت عمدة العاصمة بانغي من 2013 إلى 2014. 8- أمينة غريب، رئيس موريشيوس أصبحت رئيسًا لموريشيوس من 2015 إلى 2018. وقد تم اختيارها لتكون مرشحة رئاسية في 2014 بعد استقالة الرئيس "كايلاش بورياج" في ذلك الوقت وتم انتخابها بالإجماع من قبل الجمعية الوطنية. 9- "سهلي وورك زودي" رئيس إثيوبيا هي الرئيس الحالي لإثيوبيا، والمرأة الوحيدة بين كل رؤساء إفريقيا. تولت منصبها في 25 أكتوبر 2018 بعد انتخابها بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية البرلمانية الوطنية. وقبل انتخابها، عملت كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الاتحاد الأفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.

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