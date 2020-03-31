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ترامب يخطئ في تقدير عدد سكان عاصمة كوريا الجنوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الاثنين، إن عدد سكان العاصمة الكورية الجنوبية سول يبلغ 38 مليون شخص، رغم أن هذا العدد يمثل تقريبا أربعة أضعاف الرقم الحقيقي.

وبسؤاله عن سبب عدم قيام الولايات المتحدة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس لكل شخص مثل دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، تهرب ترامب عن الإجابة بشكل مباشر على السؤال.

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وقال ترامب خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض: "أنا أعرف كوريا الجنوبية أفضل من أي شخص .. هل تعرفون كم شخص يعيش في سول؟ 38 مليون نسمة".

والجدير بالذكر أن عدد سكان سول يصل إلى نحو 10 ملايين شخص بينما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية ككل 51.4 مليون نسمة، حسب إحصاءات رسمية.

ويتوقع البعض أن الأمر اختلط على ترامب بين سكان العاصمة وسكان البلاد ككل.​

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