نيوزيلندا تمدد حالة الطوارئ لكبح انتشار كورونا

قال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان، إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

واستمر الإعلان الأولي لحالة الطوارئ في 25 من مارس سبعة أيام ويمكن تمديده وفقاً للضرورة.

وقال هناري "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفر كل الموارد والدعم والسلطات التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعاتنا".