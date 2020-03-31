شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم حرائق الغابات رسميا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

انتهى موسم حرائق الغابات المدمر رسميا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأكثر تضررا من تلك الحرائق،

باحتراق أكثر من 5.5 مليون هكتار من الأراضي عبر أراضيها.

وقال مفوض خدمة الإطفاء في المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز، شين فيتزسيمونز، في بيان اليوم الثلاثاء: "يمثل اليوم النهاية الرسمية لموسم

حرائق الغابات الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية".

وأوضح أن موسم حرائق الغابات كان غير مسبوق فيما يتعلق بالظروف التي تم المرور بها وفقدان الأرواح والممتلكات، والتهديدات التي فرضها على

المجتمع عبر مناطق واسعة من الولاية.

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وحسب خدمة الإطفاء في المناطق الريفية، استجابت أطقم الإطفاء لأكثر من 11 ألفا و400 حريق.

وتسببت حرائق الغابات في إتلاف أكثر من 5.5 مليون هكتار، بما يمثل6.2% من مساحة الولاية، كما تم تدمير نحو 2500 منزل. واستطاعت أطقم الإطفاء

إنقاذ أكثر من 14 ألفا و400 منزل.

ولقي 25 شخصا حتفهم ، بينهم رجال إطفاء، في تلك الحرائق. وفي أنحاء أستراليا، دمرت الحرائق أكثر من ثلاثة آلاف منزل و5ر12 مليون

هكتار من الأراضي، وهي مساحة تماثل أكثر من ثلث مساحة ألمانيا.

ولقي 33 شخصا على الأقل حتفهم في أستراليا ككل، بينهم 12 رجل إطفاء.وحسب تقرير صدر الشهر الجاري عن "كلايميت كاونسيل"، كلفت حرائق الغابات

البلاد نحو 4.5 مليار دولار استرالي (2.9مليار دولار أمريكي).