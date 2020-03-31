فرنسا تشهد أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الاثنين، 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل

العدد الإجمالي للوفيات إلى 3024 حالة بزيادة نسبتها 16 في المئة،ولتصبح فرنسا رابع دولة يتجاوز فيها عدد وفيات المرض ثلاثة آلافبعد الصين وإيطاليا وإسبانيا.

ولا تسجل الحصيلة اليومية للحكومة سوى الذين يموتون فيالمستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن عما قريب من جمع بياناتعن الوفيات في دور رعاية المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلىزيادة كبيرة في عدد الوفيات المسجلة، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال جيروم سالومون، مدير وكالة الصحة العامة، في مؤتمر صحفيإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 44550 بزيادة بنسبة 11 في المئةخلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 5107 أشخاص حالتهم خطيرة ويحتاجون إلى أجهزةدعم للإبقاء على قيد الحياة بزيادة 10 في المئة مقارنة بيومالاثنين الماضي، وهي زيادة تسارعت مجددا بعد أن كانت تباطأتليومين.