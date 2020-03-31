أكثر من 36 ألف وفاة جراء كوفيد-19 .. وإيطاليا واسبانيا في قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات

أوقع فيروس كورونا المستجد 36,674 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

وتخطى عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا فيما مجموعه 184 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء 757,940 إصابة، في حين شفي 148,700 شخص.

إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ ان دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

وتتساوى إيطاليا وإسبانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 812 حالة، تليهما الولايات المتحدة مع 477 حالة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/فبراير بلغ عدد الوفيات 11,591 حالة والإصابات 101,739، فيما شفي 12,384 شخصا.

وسجّلت إيطاليا الإثنين 812 وفاة و4,050 إصابة جديدة، في حين أعلنت السلطات الإيطالية شفاء 14,620 شخصا من الفيروس.

وسجّلت إسبانيا 7,340 وفاة بالفيروس و81,470 إصابة.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر كانون الأول/ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81,470 حالة (تم تسجيل 31 إصابة جديدة وأربع وفيات اعتبارا من يوم الأحد)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,304 حالات، بينما تماثل الى الشفاء 75,448 شخصا من الفيروس.

وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 مع 153,246 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 2,828 حالة، فيما شفي 5,545 شخصا من الفيروس.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم الأحد سجّلت أنغولا أولى وفياتها جراء الفيروس.

وحتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الإثنين سجّلت أوروبا 413,832 إصابة و26,543 وفاة، فيما سجّلت آسيا 106,891 إصابة و3,837 وفاة.

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 160,532 والوفيات 2,898.

في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 51,377 والوفيات 2,856.

في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 15,334 والوفيات 357، وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 5,113 والوفيات 163، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 4,865 والوفيات 20.



