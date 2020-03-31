رأت مصادر وزاريّة مقرّبة من ​رئاسة الجمهورية​، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الإنتقادات للتعيينات هي هجوم استباقي قبل طرحها في ​الحكومة​، بهدف عرقلتها وتجميدها"، لافتةً إلى أنّ "حتّى الآن، ليس محسومًا ما إذا كانت ​التعيينات​ ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس أو سيتمّ تأجيلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للشرق الأوسط: الإنتقادات للتعيينات هي هجوم استباقي بهدف عرقلتها وتجميدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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