لفتت وزارة الخارجية العراقية إلى أنّ "وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي،والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا الإطار، ناقش الوزيران آخر تطورات الأوضاع الأمنيّة في المنطقة، وإجراءات البلدين في مواجهة فيروس "كورونا"، مبيّنةً أنّ "الحكيم جدّد التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا ذات الإهتمام المشترَك".
كما أجرى جاويش أوغلو، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية العراق وتركيا ناقشا تطورات الأوضاع بالمناطقة والإجراءات بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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