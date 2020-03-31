حاكم كاليفورنيا: زيادة حالات كورونا بمستشفيات الولاية إلى المثلَين في 4 أيام

ذكر حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية جافين نيوسوم، أنّ "عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد الّذين أودعوا في مستشفيات الولاية، زاد إلى المثلَين خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما زاد عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة إلى ثلاثة أمثال خلال الفترة ذاتها".

وكانت قد أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة "جونز هوبكنز"، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ سجّلت لغاية يوم أمس الإثنين وفاة ثلاثة آلاف وثمانية أشخاص من أصل 163 ألفًا و429 شخصًا تأكّدت مخبريًّا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19)"، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفًا".