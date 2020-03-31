البنك الدولي: معدل النمو الاقتصادي بالصين قد يهوي هذا العام إلى 0,1 بالمئة بسبب كورونا

أكّد "​البنك الدولي​" في تقرير، أنّ "معدّل النمو ​الاقتصاد​ي في ​الصين​ سينخفض بشدّة هذا العام بسبب وباء "كوفيد-19" (​كورونا​)"، لافتًا إلى أنّ "السيناريو الأسوأ يتوقّع أن لا تزيد نسبة النمو في ثاني اقتصاد في العالم 0,1%، بعدما كانت في العام السابق 6,1%". وركّز على أنّ "أكثر السيناريوهات إيجابيّة يتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2,3%"، محذّرًا في الوقت نفسه من أنّه "في حال استمرّت تداعيات الوباء لفترة أطول من المتوقّع، فإنّ السيناريو الأسوأ سيكون هو المرجّح".

كما توقّع أن "يُلحق وباء "كوفيد-19" أضرارًا فادحة بجهود مكافحة ​الفقر​ في ​جنوب شرق آسيا​ و​المحيط الهادئ​"، محذّرًا من أنّ "السيناريو الأكثر تشاؤمًا يتوقّع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلًا من انخفاضها". وأشار إلى أنّ "بالمقارنة مع التوقّعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإنّ السيناريو الأكثر تفاؤلًا يشير إلى أنّ 24 مليون شخص كان متوقّعًا أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام، سيظلّون يعيشون بأقلّ من 5,5 دولار في اليوم".