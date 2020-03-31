إسبانيا تحظر الجنازات لمكافحة تفشّي فيروس كورونا

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مدريد: حظرت إسبانيا الإثنين كلّ المراسم الجنائزية وحدّدت عدد المسموح بمشاركتهم في دفن أيّ ميت بثلاثة أشخاص على الأكثر، وذلك في مسعى لمكافحة تفشّي كوفيد-19 في ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وجاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أنّه تقرّر "إرجاء إحياء الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما بعد انتهاء حالة الإنذار" السارية في البلاد والتي تمّ بموجبها فرض إغلاق عام لغاية 11 نيسان/أبريل للحدّ من تفشّي الوباء.

كما حدّد المرسوم بثلاثة أشخاص العدد الأقصى للمسوح لهم بالمشاركة في مراسم تشييع أو دفن أيّ من أقاربهم بشرط أن يحترم هؤلاء قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض عليهم عدم الاقتراب من بعضهم البعض "لمسافة تقلّ عن متر أو مترين".

وأصبحت إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم، بعد إيطاليا، من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إذ حصد الوباء لغاية الإثنين أرواح 7340 شخصاً من أصل أكثر من 85 ألف مصاب في هذا البلد.

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