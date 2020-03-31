شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدولة المستهدفة فى التعليم لـ2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، فور وصولها للبرلمان قبل 31 مارس الجارى ومن المقرر أن يليها إرسال البيان المالى والتخطيطى لها وخطة الدولة المستهدفة.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرًا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 20/2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالى القادم؛ وذلك فى ظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونرصد أبرز ما أعلنته وزارة التخطيط بشأن التعليم فى الموازنة الجديدة:

- زيادة فى استثمارات خدمات التعليم العالى من أجل تحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى.

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- التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هى جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية

- التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية وميكنة كافة المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

- زيادة فى استثمارات التعليم الأساسي والتكنولوجى بهدف التوسع فى إنشاء فصول ومدارس جديدة.

- التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.