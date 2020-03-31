​​​"الوطنية للإعلام": إجراءات إضافية لمواجهة "كورونا" حفاظًا على سلامة العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مختلف قطاعات الهيئة بضرورة التنسيق في عملية حضور وانصراف العاملين بحيث لا يكون الحضور في وقت واحد ويتم بشكل متتالي، وكذلك الانصراف لا يكون في وقت واحد ويتم بشكل متتالي.

وأوضح زين، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة العاملين وأمنهم عن طريق الحد من التكدس سواء في مكان العمل أو في مختلف وسائل المواصلات العامة، مساندة للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من التكدس بالمواصلات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كما وجّه زين بالتنسيق داخل القطاع الواحد بحيث يكون تواجد العاملين بالتناوب وتجنب وجود أعداد من العاملين في مكان واحد في وقت واحد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وبما يحفظ سير العمل بانتظام.

وأفاد البيان بأن الهيئة تشهد بشكل يومي أعمال التعقيم والتطهير بمختلف المباني والمنشآت التابعة، كما تتم هذه الأعمال بصفة مستمرة في الاستوديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات، مع استمرار متابعة تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى وذلك وفقاً لجدول عمل، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة للتعاون في أعمال التعقيم والتطهير وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.

وتؤكد الوطنية للإعلام أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل بتكاتف وتعاون لتحقيق المصلحة الوطنية، كما تقف صفًا واحدًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعبور بالوطن إلى بر الأمان.​