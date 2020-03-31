"البيئة": إجراءات مكثَّفة للتخلص من المخلفات الصلبة بـ4 محافظات لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفَّذت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها، اليوم الإثنين، عددًا من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، وذلك في المحافظات الأربع التي يعمل بها البرنامج (كفرالشيخ، أسيوط، قنا، الغربية).

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف جهود الوزارة في عدد من المحاور للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ومنها متابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة ورفع وعي المواطنين.

واتخذ برنامج وزارة البيئة التدابير والإجراءات اللازمة لأعمال الوقاية والسلامة والصحة المهنية في التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات الأربع، بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية بكل محافظة.

وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تقوم من خلال البرنامج بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات حول طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية في التعامل مع المخلفات الصلبة في بيئة العمل، من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كورونا، وتوعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير في أثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها؛ خصوصًا في تطهير الحاويات والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات، وأهمية النظافة العامة وتأثيراتها البيئية والصحية في الحد من انتشار المرض، إلى جانب الاستفادة من موقعَي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتس آب"، في توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة، ونشر ملصقات التوعية للحد من انتشار الأمراض.

Advertisements

وشددت فؤاد على التنسيق المتواصل مع وزارة التنمية المحلية؛ للعمل على نظافة الشوارع ونشر إرشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة، حفاظًا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات؛ لسرعة رفع التراكمات من الشوارع، مشيرةً إلى أن الوزارة شاركت في تنفيذ عديد من حملات النظافة العامة وإزالة التراكمات والتطهير في القرى والمراكز بمحافظتَي كفرالشيخ والغربية من خلال معدات البرنامج الوطني، والتأكد من استخدام العاملين مهمات الوقاية، حفاظًا على سلامتهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ ومنها جمعية وادي النيل، ومؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بكفرالشيخ، وجمعية نهضة مصر للتنمية بالغربية.

وشاركت الوزارة بمحافظتَي قنا وأسيوط مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى في حملات توعية العاملين والمواطنين بطرق استخدام مهمات الوقاية في أثناء التعامل مع المخلفات الصلبة، إلى جانب استخدام معدات البرنامج من تروسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير في حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة بأسيوط بمشاركة الشباب المتطوع من الأهالي والجمعيات الأهلية بكل محافظة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد أعلنت خطة الوزارة للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ منها الصحة والتنمية المحلية والاتصالات والتعليم العالي، في إطار تكاتف جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس المستجد، وبالتوازي مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة في الحد من مصادر التلوث بكل أشكاله وتحسين نوعية البيئة.

​