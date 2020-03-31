شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اشتراطات يجب توافرها فى محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة (21) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والمعروض حاليا على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها فى محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاء مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة على أنه يُشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتى:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

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3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أُشهر إعساره أو إفلاسه.

4- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بجكم او قرار تأديبى نهائى.

5- ألا تكون له أو للجهة التى يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته أو استقلاليته فى المداولات واتخاذ القرار.

6- ألا يمتلك هو أو أى من أولاده القصر أسهما فى إحدى الجهات الخاصة المرخص لها، وفى حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأى أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين او من تاريخ أيلولة تلك الأسهم لأى منهم.

7- ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة وعضويته فى أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.

8- ألا يكون عضوا فى أى حزب أو كيان سياسى.

9- ألا يكون عضوا فى الحكومة.