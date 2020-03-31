شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب برد الشئ لأصله فى الطرق وإزالة المطبات العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ توصية اللجنة بسرعة إعادة الشئ لأصله فى جميع الطرق على مستوى الجمهورية، وإيجاد آلية جديدة تشمل مواصفات تكنولوجية فى طريقة إعادة الشئ إلى أصله، مع إزالة المطبات العشوائية واستبدالها بأخرى بلاستيكية.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، لـ"الخليج 365"، إن هناك إهمال وتأخير فى تنفيذ الطرق بالعديد من المدن والقرى في المحافظات، في ظل عدم وجود خطة ورؤية واضحة للطرق، مطالباً بخطة زمنية لتنفيذ الطرق وتطويرها تكون ممتدة حتى عام 2025.

وأضافت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت مئات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن سوء وتردى حالة الطرق بالمحافظات، قائلا: "العديد من الطرق يتم تكسيرها بسبب توصيل المرافق وتظل بالسنوات دون رصفها وإعادة الشىء لأصله، مما يؤدى إلى تكرار وقوع الحوادث المسببة للوفاة، كما تكون هناك خلافات بشأن الولاية على هذه الطرق تتسب أحيانا في تنفيذها".

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وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طالبت وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري بحصر ولاية جميع الطرق والكباري لكل محافظة، كما طالبت بالتنسيق بين وزارات (النقل، التنمية المحلية، الداخلية) لحل مشاكل الطرق من حيث الكفاءة والمشاكل الفنية والمطبات العشوائية.

ووجه المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دعوة للوزراء والمحافظين المعنيين وللقيادات المحلية، إلي أهمية الاستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة، مؤكدا أنه يمكن أن تحول المحنة إلى منحة على مستوى كثير من القطاعات المحلية، فيما يخص أعمال الصيانة والنظافة والتجميل، وغيرها، وكل ما يتعلق بالعمل بعيدا عن التجمعات والكثافات البشرية، متابعا: "أرى أنها فرصة للوقوف وقفة إصلاحية جادة لإعادة ترتيب البيت المحلى.



