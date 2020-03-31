شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين يتقدم ببيان عاجل لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات للتركيز على تصنيع أجهزة التنفس الصناعى، ودور المصانع خلال الفترة المقبلة فى التصنيع، على أن يكون هناك تسهيلات لهذه المصانع حتى تقوم بهذا الدور.

وطالب نصر الدين، توفير كافة التيسيرات والموافقات على الفور من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، على أن يتم إزالة كل ما يواجه الصناعة من عقبات قد تحول دون الوصول للهدف المنشود، ففي ظل الأزمة الراهنة أجهزة التنفس الصناعى هى البطل الحقيقي فى التصدي لفيروس كورونا، واستكمال الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة فى هذه الأزمة لابد من الوقوف على آلية جديدة حول أهمية تصنيع الأجهزة بشكل عاجل وفوري تحسبا لأى تغيرات أو سيناريوهات محتملة.

وأوضح نصر الدين، أن أزمة فيروس كورونا كشفت أهمية أجهزة التنفس الصناعى، وضرورة أن يكون هناك خطة واستراتيجية وآلية لدى الدولة من أجل تصنيع كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ففى الوقت الذى تفشى المرض فى الصين تعد حتى الآن هو الدولة الأكثر تصنيعا لأجهزة التنفس الصناعى على مستوى العالم، وهناك العشرات من الدول التى سارعت لشراء أجهزة تنفس من الصين، وهذا مما دفع عدد من الدول لبحث تصنيع الأجهزة لديها، خاصة فى ظل تفشى الفيروس بشكل كبير وقد لا تستطيع بعض الدول المصنعة تلبية الاحتياجات وتوفير أجهزة لدول أخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على سرعة تصنيع الأجهزة محليا، وإزالة كافة العقبات والعراقيل أمام المصانع، وتوفير كافة الاحتياجات للمصانع للقيام بهذا الدور الوطنى العظيم، على أن يتم بحث تصنيع كافة الأجهزة الطبية ولكن تباعا.