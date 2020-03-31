بلدية الهرهورة “تتنفس” الصعداء.. التحاليل “تؤكد” سلامة مدير المصالح من “كورونا”

تنفس موظفة بلدية الهرهورة الصعداء بعد تأكد عدم إصابة رئيس المصالح بفيروس “كورونا” المستجد، عقب قيامه بالتحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية.

وكشف مصدر جيد الإطلاع من البلدية، في حديثه مع “اليوم 24″، أن رئيس المصالح جاءت نتائج تحاليله، التي أجراها ليلة أمس الأحد، سلبية بعدما توجه صوب مستشفى سيدي لحسن بتمارة للتأكد من وضعيته الصحية.

وجاء إخضاع رئيس المصالح ببلدية الهرهورة لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” عقب تأكد إصابة ابنه بـ”كورونا”، والذي تم نقله إلى مستشفى مدينة سلا قصد العلاج نتيجة انتقال الفيروس إليه بعد مخالطته لصديقه وشقيقته المقيمين في إيطاليا قبل أيام.

وساد تخوف كبير في أوساط الموظفين والعاملين بالبلدية مخافة إصابة مدير المصالح بفيروس “كورونا” قبل أن تقطع نتائج التحاليل الشك باليقين وتؤكد عدم إصابته.