شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق النسيج في بنجلاديش تتضرر بشدة جراء وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تضررت شركات صناعة النسيج في بنجلاديش بشدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم حيث يواصل المشترون الدوليون إلغاء طلبيات الشراء. وقال الاتحاد البنغالي لمصنعي ومصدري النسيج إن المشترين إما قاموا بتعليق أو إلغاء طلبيات بقيمة 87ر2 مليار دولار اعتبارا من أمس الاثنين. وأوضحت رئيسة الاتحاد ربانا حق أن 08ر2 مليون عامل في 1041 مصنعا تلقت إخطارات من المشترين بإلغاء الطلبيات خلال الأسبوعين الأخيرين ، تأثروا بشكل مباشر بإلغاء الطلبيات. وقالت لم تتقدم أي شركة من شركات التجزئة الغربية عرضت حتى الآن أي مساعدة لتلك المصانع. يذكر أن أكثر من أربعة ملايين عامل ،معظمهم من النساء يعملون في أربعة آلآف مصنع نسيج في بنجلاديش التي تعد ثاني أكبر منتج للنسيج في العالم بعد الصين.

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