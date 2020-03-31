شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط قطري لتسييس «كورونا» عبر الإعلام المسموم والان نبدء بالتفاصيل

لا تفوت جماعة الإخوان الإرهابية أزمة، إلا وتحاول من خلالها إشاعة الفوضى عبر بث الأكاذيب عن طريق أبواق منابر الدوحة المسمومة.

ومؤخرًا صدرت تعليمات من قيادات التنظيم الدولي للإخوان لميليشيات الجماعة الإلكترونية بترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن إخفاء الحكومة المصرية أعداد المصابين بـ«كورونا»، والضغط للإفراج عن الأعضاء المحبوسين بداعي انتشار الفيروس في السجون، ثم أطلقت دعوات للتظاهر في عدد من المدن؛ لتخرج أعداد من الإخوان في الإسكندرية للاحتجاج ضد ما وصفوه بإهمال السلطات المصرية في التصدي للأزمة.

ترويج الشائعات

وقال الباحث في شؤون الإسلام السياسي عمرو فاروق: كانت البداية بالدعوة للتكبير في الشوارع، ثم يتم تصديرها إعلاميًا على أنها مظاهرات رفض شعبي وسياسي للنظام المصري، بزعم فشل الدولة في إدارة أزمة وباء «كورونا» مثلما يروّجون عبر شاشاتهم.

وشدد فاروق على أن جماعة الإخوان ومنابرها يسعون لاستغلال أزمة «كورونا» لخدمة مشروعهم السياسي؛ إذ يراهنون على قلق وخوف الناس نتيجة الأزمة الوبائية، واستغلال الحالة الشعورية الدينية بتصوير الأزمة على أنها عقاب وانتقام إلهي، بعد إسقاط حكم الجماعة في مصر وغيرها من الدول العربية.

وقال: إن حملة التكبير في الشوارع تُدار فعليًا من تركيا عن طريق أبواق الإخوان ويدعمها ويساندها إخوان داخل مصر، كما أن المخطط أن تعمم على مختلف البلدان العربية.

استغلال وخداع

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من جهته، قال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري: إن محاولة استغلال الأزمات وخداع المواطنين هي عادة الإخوان وتابعيهم، عندما يخرج الناس ليستجيروا بالله «سبحانه وتعالى» من هذا الوباء القاتل، تسعى أبواق الجماعة الإرهابية إلى استغلال هذه الدعوة وتصويرها وكأنها سخط ضد الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وهي انتهازية وخداع وحقد دفين.

وأضاف: ‏نسوا الله وخالفوا دينه الحنيف فأنساهم أنفسهم، يا ترى ماذا لو كانوا في الحكم حتى الآن، كانوا سيعجزون حتى عن تدبير الغذاء أو الدواء، يا ليتهم يدعون الناس بالدعاء على أردوغان الذي يساهم في خراب البلاد والتآمر على الأوطان واحتضان الخونة في بلاده، وسنقهر الوباء الكوروني والإخواني على السواء، وستفشل ‏الحرب الإعلامية الإخوانية التي تسعى إلى استغلال أزمة فيروس «كورونا».

وحذر بكري من المخطط الإخواني باستغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب توقف النشاط‏ الاقتصادي لنشر الفوضى في الوطن العربي من أجل أهداف سياسية رخيصة، فضلًا عن نشر الشائعات والأكاذيب واستغلال حالة الاحتقان من المرض وتداعياته لتمرير ادعاءات زائفة مؤكدًا أن هذا المخطط الشيطاني لن يُكتب له النجاح؛ لأن الناس يعرفون أهداف الجماعة الإرهابية وحقدها على الوطن العربي.

مخطط الإخوان

وطالب الخبير في حركات الإسلام السياسي مصطفى حمزة، بضرورة التصدي بقوة في وسائل الإعلام العربية للمخطط الإخواني الذي تقوده ميليشيات اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة بترويج أكاذيب عن أعداد مصابي «كورونا» من أجل تدمير اقتصاد الدول العربية، مؤكدًا أن الخلايا الفوضوية الإخوانية تنشط في الأزمات لتحقيق مكاسب ضد كل مَن يتصدى لمخططات الشر الإخوانية التي تموّلها قطر وتنفذها تركيا.

وكانت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حذرت من الأكاذيب التي تروّجها قنوات الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر من أجل استهداف الدول العربية بنشر الأكاذيب، وكان آخرها تناول قناة الجزيرة القطرية، أزمة كورونا في مصر، ومحاولة الترويج بأرقام كاذبة عن المصابين هناك، الأمر الذي كشفته الأرقام الصحيحة التي تصدر من منظمة الصحة العالمية.

وشددت «ماعت» على أن الإعلام القطري يخفي أعداد المصابين الحقيقيين في قطر؛ إذ يقدّر بعدد ضخم بين عمال منشآت كأس العالم، بينما يروّج شائعات ضد مصر وعدد من الدول العربية التي تتصدى لمؤامرات الدوحة ودورها في دعم وتمويل الإرهاب.