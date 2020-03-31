برنت يهوي لأدنى مستوى له منذ 2002

هوت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 عاما، وتراجع الخام الأميركي لفترة وجيزة عن مستوى 20 دولارا للبرميل مع تنامي المخاوف من أن إجراءات العزل العام حول العالم للتصدي لتفشي فيروس كورونا قد تستمر لشهور، وأن الطلب على الوقود سيواصل الانخفاض.
وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.17 دولار، أو 8.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 33.76 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ نوفمبر 2002 .
وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.42 دولار، أو 6.6 بالمئة، إلى 20.09 دولار، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ فبراير 2002 .
وقال محللون إن سعر النفط منخفض حاليا بشدة، مما يجعل استمرار عمل الكثير من الشركات غير مربح، ولن يكون أمام المنتجين الذين ترتفع تكاليف إنتاجهم سوى وقف الإنتاج، لاسيما في ظل امتلاء مستودعات التخزين بكامل طاقتها تقريبا.
وقال محللون ببنك غولدمان ساكس إن الطلب من حركة المسافرين وشركات الطيران، الذي يشكل حوالي 16 مليون برميل يوميا من الاستهلاك العالمي، قد لا يعود أبدا إلى المستويات السابقة.
ومن ناحية أخرى، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، أثناء محادثة هاتفية اليوم، على أن يجتمع كبار مسؤولي الطاقة بالبلدين لمناقشة الهبوط الحاد في أسواق النفط العالمية.
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