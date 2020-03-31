شكرا لقرائتكم خبر عن حماة وطن: الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا يحمينا من المراحل الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، إن التحركات الميدانية التى يقوم بها الحزب وأعضائه لمساندة المواطنين في ظل هذه الظروف بانتشار فيروس كورونا القاتل، والتى تتنوع ما بين توزيع المسلتزمات الطبية أو الغذائية للأسر الفقيرة التى لا تحتمل القدرة على الأوضاع الحالية.

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وأضاف مساعد رئيس حماة الوطن فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الحزب سخر صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل بشكل مباشر مع المواطنين التي تحتاج لأى استفسارات حول التقديم للعمالة غير المنتظمة والتى تصدرها الحكومة، إضافة إلى الارشادات المتعلقة بالوقاية من هذا الفيروس القاتل والتأكيد على الالتزام بما تصدره الحكومة من قرارات حتى نتخطى هذه الأزمة العالمية.

وتابع الغباشى فى تصريحاته، أن هذا الأسبوع لابد من تشديد الالتزام بما تقرره الحكومة نظرا لاهميته للحفاظ على حياة المصريين من هذا الفيروس، وأيضا العمل على مجابهة هذا الفيروس حتى لا نصل إلي المرحلة الأخطر التي وصلت إليها دول كبرى استهترت بالأمر ولم تلتزم به، والآن نرى الآلاف من المصابين والوفيات، وهذا يعود لعدم الالتزام.