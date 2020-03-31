​​السياحة: حقوق ومستحقات العاملين بالقاطاع محفوظة وتصرف بصفة منتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) على القطاع السياحي.

وبحسب بيان اليوم، استعرض الاجتماع، عددًا من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات كورونا، منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.

وجرى استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.

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وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من أنها تتم وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة و السكان.

وقررت اللجنة، أنه في حالة تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها، بجانب متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.

وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم، لكن بعد التأكد من سلامتهم صحيًا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.