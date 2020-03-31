البرلمان يمنع أعضاء 6 إدارات من الحضور بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "الخليج 365" على نسخة من منشور إداري داخلي بمجلس النواب، أصدره اليوم الاثنين، المستشار محمود فوزي الأمين العام، يفيد بمنع أعضاء 6 إدارات من الحضور ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

وشمل القرارات منع حضور إدارات السجلات، وشؤون الخدمة، والملفات، والإدارة العامة للديكور والأثاث، بقطاع الموارد البشرية، وإدارة حفظ المستندات بالقطاع المالي، والإدارة المركزية لقياس الرأي العام من الحضور.

​