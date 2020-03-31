وزير الكهرباء يتلقى تقريرًا عن مشروعات برج العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، تقريرًا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضمن ما تم إنجازه بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وأعلنت الوزارة، الانتهاء من تنفيذ عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الإستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالي وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا حيث تم تنفيذ محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66/22 ك.ف وتوسيع محطة محولات العميد جهد 220/66 ك.ف عدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 193 مليون جنيه مصري، والخط الهوائي أبو المطامير/غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف ويبلغ طول الخط حوالي 40 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 35.2 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أنه تم تنفيذ دائرتي العميد / برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالي 37.5 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 28,2 مليون جنيه مصري، بالإضافة لتنفيذ دائرتي مطروح/ برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالي 258,1 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 36,3 مليون دولار + 1,5 مليار جنيه مصري.

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