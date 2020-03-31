الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة (من دون طيار)، جنوب العاصمة طرابلس.
وأوضح بيان لشعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعتمن مطار معيتيقة، ليتم إسقاطها في جنوب طرابلس.
وكان الجيش الليبي قد أشار في بيان قبل أيام إلى استمرار إرسال أسلحة ومعدات عسكريةمن الموانئ التركية إلى ميناء طرابلس ومصراتة بهدف دعم المرتزقة والإرهابيين.
وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في 21 مارس الجاري إلى انتصار القوات المسلحة الليبية في معارك مستمرة بمحيط مدينة طرابلس، حيث تم القضاء على تجمعات لميليشيات إرهابية.
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