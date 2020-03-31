ترامب: تم فحص أكثر من مليون أمريكي للكشف عن كورونا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أكثر من مليون أمريكي تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا، داعيا الجميع للتقيد بالإجراءات المفروضة لمنع انتشار الفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ،إن "لكل واحد منا دورا في تحقيق الانتصار في هذه الحرب. وبإمكان كل مواطن وكل عائلة وكل مشروع أعمال أن يسهم بقسطه في وقف هذا الفيروس"
وتابع: "وهذا واجبنا الوطني المشترك أمام فترة تحديات مدتها 30 يوما ستكون مهمة للغاية".
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ150 ألف شخص، فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 2.8 ألف شخص، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.
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