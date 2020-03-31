بولندا تعلن إجمالي عدد المصابين بـ"كورونا"

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في بولندا الـ2000 شخص، حسب آخر بيانات وزارة الصحة البولندية وفقا لموقع روسيا اليوم. وأكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن عدد المصابين وصل إلى 2055 شخصا وبلغ عدد الوفيات 31 حالة. أن عدد المصابين وصل إلى 2055 شخصا وبلغ عدد الوفيات 31 حالة. Advertisements يذكر أن بولندا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 4 مارس الجاري. إصابة بفيروس كورونا في 4 مارس الجاري. وقررت الحكومة البولندية إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وفرض الحجر المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ومراكز الترفيه من أجل منع انتشار الفيروس.

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