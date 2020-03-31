تركيا تحجر على 39 منطقة سكنية

وضعت تركيا 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي اعتبارا من اليوم الاثنين، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وقالت وزارة الداخلية إن "الحجر الصحي فرض على مدينة وست ضواح و28 قرية وأربعة تجمعات سكنية أصغر بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 بزيادة 1815 حالة جديدة". حالات الإصابة المؤكدة في تركيا إلى 9217 بزيادة 1815 حالة جديدة". Advertisements وأوقفت تركيا رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلي اعتبارا من يوم السبت الماضي. من جهتها، طالبت قوى المعارضة الرئيسية في البلاد الحكومة بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.

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