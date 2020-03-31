هزة أرضية تضرب أفغانستان وباكستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الاثنين، أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة، ومركزها منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومترا، قد ضربت أفغانستان وباكستان وفقا لموقع روسيا اليوم. في أفغانستان على عمق 211 كيلومترا، قد ضربت أفغانستان وباكستان وفقا لموقع روسيا اليوم. وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود قولهم، بأن الهزة أثرت في بعض المباني بأفغانستان وباكستان. ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.

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