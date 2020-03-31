إسرائيل تستخدم برنامجا تجسسيا لكشف المصابين بكورونا

تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية استخدام برنامج كمبيوتر يحلل بيانات عن طريق الهواتف، تقول وسائل الإعلام إنه من إنتاج شركة التجسس (إن.إس.أو) للمساعدة في تحديد مكان المصابين بكورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحفيين، إن "الكورونومتر سيحتاج لموافقة مجلس الوزراء،

التي سيحصل عليها على الأرجح، إضافة إلى تقييم المدعي العام، الذي له سلطة منعه، بشأن الأمور المتعلقة بالخصوصية".

وأضاف، أن "البرنامج من الممكن أن يكون جاهزا للعمل في غضون 48 ساعة من حصوله على

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الضوء الأخضر".

وتختبر إسرائيل نحو 5 آلاف شخص في اليوم للكشف عن الفيروس الجديد، الذي يمكنه أن يبقى عدة أيام دون أن تظهر أي أعراض على حامله، وتفرض حجرا صحيا صارما على المرضى المؤكدة إصابتهم به.

وتأمل إسرائيل في أن يتسنى لها مضاعفة عدد الفحوص قريبا، حيث سجلت حتى الآن 4347 حالة إصابة بالفيروس و15 حالة وفاة.