الكلاب وبرامج الكمبيوتر.. وسائل إسرائيل لمنع تفشي كورونا

تحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام عدة طرق مختلفة في محاولة منها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، والذي أصاب الآلاف في إسرائيل وأدى إلى وفاة 15 شخص.

كورونومتر.. لتحديد أماكن المحتمل إصابتهم

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الدفاع ترغب في استخدام برنامج كمبيوتر متطور يحلل البيانات التي يتم جمعها من الهواتف المحمولة للمدنيين، وهذا البرنامج من إنتاج شركة برامج التجسس "إن.إس.أو"، ويهدف هذا البرنامج إلى المساعدة في تحديد أماكن من

يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حتى يتم فحصهم مبكرًا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت معقبًا على استخدام برنامج الكمبيوتر المتطور والذي أُطلق عليه "الكورونومتر" :"إن بيانات تتبع الهاتف المحمول وتحديد الموقع الجغرافي المستخدمة حاليا لم تعد فعالة في كشف المصابين المحتملين بالمرض"، وذلك حسبما ذكرت رويترز.

استخدام الكلاب العسكرية

كما تحاول إسرائيل استخدام الكلاب في اكتشاف

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المصابين بفيروس كورونا، من خلال تدريب الكلاب العسكرية على التعرف على مصابي فيروس كورونا بسبب حاسة الشم القوية لديها، على الرغم من أن فرص النجاحفي ذلك ضئيلة ، حسبما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية.



وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها تقوم بتدريب الكلاب القادرة على كشف المتفجرات لكشف رائحة فيروس كورونا، مشيرتًا إلى أن هذه التجارب تتم في العديد من البلدان حول العالم منها بريطانيا، وذلك من خلال تدريب الكلب على تمييز "اللعاب" الناتج عن المصاب بكورونا ورائحته، ويجب أن تتعلم الكلاب التعرف على رائحة مصابي كورونا مع القيام بهز ذيلهم.



