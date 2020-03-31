برلين (رويترز) أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، بأن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيوداً صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص وأصيب به نحو 60 ألفاً في البلاد. وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

إلى ذلك، تأمل ألمانيا في تدشين تطبيق للهواتف الذكية خلال أسابيع للمساعدة في تتبع تفشي كورونا.

ويشبه ذلك التطبيق المقترح تطبيق تريس توجيزر في سنغافورة، الذي يسجل مثل هذه المخالطات في الفترة الأخيرة على الهاتف الذكي. وفي حالة ثبوت إصابة صاحب الهاتف الذكي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يمكن تنزيل هذه البيانات ليتسنى لفرق التتبع التواصل سريعاً مع الأشخاص الآخرين المعرضين للإصابة المحتملة بالمرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: لا تخفيف للقيود الاحترازية قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.