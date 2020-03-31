مصر تدخل مرحلة الاختبارات السريرية لعلاج «كورونا»

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج فيروس «كوفيد - 19»، مؤكدة أن الوضع في مصر يشير إلى قوة الاستجابة العامة للشفاء.

إلى ذلك، أكد إيفيان بوتين، مدير بعثة منظمة الصحة العالمية، أن مصر لديها فرص ذهبية للتحكم في وباء كورونا والقضاء عليه، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيراً إلى أن مصر لديها نظام ترصد وبائي قوي وثلاثية تعامل مع المرض من خلال الرصد والتحليل ونظام الإحالة للمستشفيات.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية المصرية، أمس، اكتشاف 47 حالة جديدة وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، من بينها 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي.

ووجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع، أكد خلالها ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مكافحة وباء كورونا المستجد، وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية.