الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

دعت جوي يب سن، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، بوصفه جزءاً من المكافحة العالمية لوباء فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة أنه حان الوقت لوضع حد نهائي للنزاع المسلح، والتراجع عن الأعمال العدائية، والتركيز والتعاون معاً لإنقاذ الأرواح.

وقالت المسؤولة الأممية: «دعونا لا ننسى أن الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع قد تضررت بشدة، لذلك من الأهمية إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، وفتح نوافذ للدبلوماسية والسلام النهائي».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا مؤخرا إلى وقف عالمي لإطلاق النار، حيث يواجه العالم وباء «كورونا».

من ناحية أخرى، أصدر مجلس السيادة قرارا بتشكيل لجنة لإزالة التمكين ومكافحة الفساد في قطاع الطيران برئاسة عادل المفتي، وتم تكليف اللجنة بمراجعة شركة مطارات السودان القابضة وشركة الخطوط الجوية السودانية، وأموال هيئة الطيران المدني، والنظر في كل المخالفات المتعلقة بهذا القطاع. وذلك وسط توقعات باعتزام لجنة إزالة التمكين إصدار قرارات وشيكة بشأن الشركة السودانية للموارد المعدنية، وإعفاء عدد من كوادرها المحسوبة على النظام السابق.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك عن زيارة قريبة لكل من مصر وإثيوبيا، لحثهما على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، جاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي أجراه حمدوك مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأميركي، للتعبير عن تعاطف الشعب السوداني مع الولايات المتحدة، بعد تفشي فيروس «كوفيد -19» (كورونا الجديد).