الجيش الليبي: السيطرة على «مشروع الهضبة» بالكامل

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

استعادت قوات الجيش الوطني الليبي عدة مناطق من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور طرابلس، وأعلنت غرفة عمليات الكرامة سيطرة الجيش على منطقة مشروع الهضبة بالكامل، داعية شباب العاصمة إلى الاستعداد لمهاجمة مقرات ميليشيات الوفاق والسجون التي تسيطر عليها.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة إلى أن ميليشيات غنيوة بدأت في الهروب وترك أسلحتهم والمغادرة، مشيراً إلى أن هناك مجموعات أخرى تابعة للوفاق جاهزة للانضمام إليهم، وطالب الموالين للجيش الوطني بعدم القيام بأي أعمال انتقامية، خصوصاً ضد من يسلم نفسه أو سلاحه، أو يتعاون مع الجيش الليبي. وفي مصراتة، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن 40 إرهابياً قتلوا في غارات استهدفت ميليشيات الوفاق بمحيط مدينة مصراتة غربي البلاد. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الليبي عن تدمير غرفة عمليات ومحطة لإقلاع الطيران التركي المسير بالمنطقة الوسطى قرب مدينة مصراتة، وذلك بعد غارات شنها سلاح الجو الليبي على تلك المنطقة.

من جهته، كشف مصدر استخباراتي ليبي لـ«الاتحاد» عن استمرار وصول الرحلات الجوية من تركيا إلى مدينة مصراتة غربي البلاد، وهو ما يهدد بانتشار وباء كورونا المستجد بشكل كبير، محذراً من استمرار نقل المرتزقة عبر رحلات مدنية إلى المدينة. وأكد المصدر وجود تخوف لدى الليبيين في مدينة مصراتة من تحول المدينة إلى «بؤرة» تفشي للوباء، موضحاً أن تهاون عدد من مسؤولي بلدية مصراتة سيدفع بالمدينة إلى الهاوية بسبب ما وصفه «المكابرة» التي تتعاطى بها ميليشيات المدينة تجاه الوباء الذيي تفشى دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.

وفي شرق ليبيا، افتتح الجيش الوطني الليبي، المستشفى الميداني في قاعدة بنينا الجوية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد. ويضم المستشفى الذي استغرق تجهيزه أسبوع كامل ما يقرب من 100 سرير، بالإضافة إلى غرف للحجر والعزل الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجيش الليبي في مواجهة الفيروس المستجد. إلى ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تصنيف البلاد من بين الدول عالية المخاطر في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، إن المساعدات المُعلن عنها من الولايات المتحدة بقيمة 6 ملايين دولار قُدمت لحكومة الوفاق، مؤكدة عزمها تقديم خدماتها والقيام بواجباتها لمواجهة جائحة «كورونا»، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لمحاربتها. وأضافت، أن الحكومة الليبية تعمل مع مجلس النواب والجيش الليبي والمصرف المركزي حفاظاً على أرواح الليبيين من الوباء.

كانت قد أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم 6 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة جائحة كورونا.

«ألجامينار»: مغامرات أردوغان في ليبيا وسوريا تهدد نظامه

أكدت مصادر إعلامية أميركية أن الانتكاسات المتتالية التي تصاحب التدخلات العسكرية لنظام رجب طيب أردوغان في سوريا وليبيا، ستقود في نهاية المطاف إلى تقويض مخططاته الرامية لتوسيع نفوذ أنقرة الإقليمي، وإنهاء أوهام الإمبراطورية العثمانية التي يحاول الترويج لها بين مواطنيه، بل وربما تكلفه منصبه.

وقالت المصادر إن تورط نظام أردوغان عسكرياً في جارته الجنوبية، سيجعله أقل قدرة على تحقيق أهدافه، سواء في ليبيا التي يدعم فيها حكومة فايز السراج، أو على صعيد مواجهة المسلحين الأكراد، الذين يعتبرهم «خطراً وجودياً».

واعتبرت صحيفة «ألجامينار» الأميركية أن تشتيت الجيش التركي لجهوده بين دعم فصائل المعارضة السورية في إدلب، ومساندة حكومة السراج المحاصرة في طرابلس، سيُفسح المجال أمام المقاتلين الأكراد لاستعادة بعض الأراضي، التي كانت أنقرة قد استولت عليها خلال حملاتها العسكرية المتوالية، على الجانب السوري من الحدود.

وأشارت إلى أن انشغال الأتراك على الجبهة السورية لا سيما في ضوء الهجمات الدموية التي يتعرضون لها في محافظة إدلب، سيفيد في الوقت نفسه قوات الجيش الوطني الليبي، ويُمكِّنها من تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية، في إطار العملية التي تشنها ضد الميليشيات المتطرفة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وحذرت «ألجامينار» من أنه «يتعين على أردوغان تحقيق انتصار كامل في إدلب (التي خسر فيها عشرات من جنوده منذ مطلع العام الجاري).. إذا كان يريد البقاء في السلطة»، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يحظى النظام التركي بأي دعم عسكري غربي على هذا الصعيد، بالنظر إلى أن قائمة حلفائه في هذه المحافظة السورية ذات الأهمية الاستراتيجية، تتألف من جماعات متطرفة موالية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وبحسب الصحيفة الأميركية، من شأن التحالف المشبوه القائم بين تركيا والمجموعات المتشددة في سوريا، تعريض النظام الحاكم في أنقرة إلى «مزيد من التدقيق الدولي، في ضوء ما يترتب على عملياته العسكرية المتواصلة من ثمن إنساني فادح». وشددت في تقريرها على أن مأزق أردوغان في هذا الصدد، سيتفاقم بفعل إقدامه على استغلال ورقة المهاجرين واللاجئين لـ «ابتزاز الاتحاد الأوروبي، ما يفقده أي تعاطف ربما كان سيحظى به من جانب بروكسل، وسيدفع الأوروبيين إلى اتخاذ مواقف مناهضة لأنقرة، والوقوف وراء حكوماتهم ذات التوجهات اليمينية التي يناصبها الرئيس التركي العداء».

وأشار التقرير إلى أن كل المعطيات الراهنة تفيد بأن تركيا ستفشل في تحقيق أهدافها في سوريا وستتركها وشأنها، خشية استفزاز روسيا بقدر أكثر من اللازم، وستخفق كذلك في إعادة تصميم الوضع في سوريا والمناطق الكردية، بحسب أوهامها العثمانية الجديدة».

ورجح أن تُجبر تركيا في النهاية نتيجة لذلك على الخروج من سوريا «إذ إن العالم لن يتسامح مع دعمها للمتطرفين هناك، ولن يسمح لها في الوقت ذاته، أن تجر حلف «الناتو» وروسيا إلى حرب عالمية»، على خلفية أطماعها الإقليمية.

وبنبرة قاتمة، خلُصَت «ألجامينار» للقول إن الشهور المقبلة ستشهد «عودة مزيد من الجنود الأتراك في توابيت إلى وطنهم، بعدما حاربوا (خارج أراضيه) نيابة عن نظام ينبذه شعبه، وكذلك الأمم المتحدة»، خاصة وأن «الأوضاع المتداعية للاقتصاد التركي لن تتيح للنظام الحاكم في أنقرة أن يحقق أهدافه في ليبيا كذلك».